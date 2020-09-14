Баткенские медики, которых отправили отдыхать на Иссык-Куль, пожаловались на ужасные условия

Бывший советник министра здравоохранения рассказала, что врачам даже негде купить еду

Врачи из Баткенской области, которых отправили на реабилитацию на Иссык-Куль, пожаловались на плохие условия проживания. Об этом Vesti.kg рассказала бывший советник министра здравоохранения Елена Баялинова.

- Мне позвонили врачи и рассказали, что медиков из Баткена поселили в пансионат с плохими условиями проживания, - поведала она. - Баткенцы сообщили, что еда ужасная, и они не наедаются, а купить продукты негде. На территории пансионата есть только один киоск, но в нем все дорого. Медики хотели снять на видео свои номера, но потом, видимо, побоявшись преследования, передумали. Как всегда, врачи боятся говорить открыто.

Баялинова добавила, что также были врачи, которым отдых всех же понравился.

- Медики из Бишкека остались довольны, - привела пример она. - Но я знаю, что люди из Баткена не привыкли к роскоши, и мне сложно представить, насколько плохими оказались условия их проживания, что это их возмутило. А ведь из Баткена люди бывают на Иссык-Куле раз в 10 лет. Такое ощущение, что на них решили просто сэкономить. Какая же все-таки короткая память у людей. Прошел всего месяц с того времени, когда медики спасали жизни людей. А скоро ожидается новая волна коронавируса. Можно же было дать медикам нормально прийти в себя и оправиться от пережитого. От пандемии все переключились на выборы и про простых людей забыли.

Напомним, ранее Минздрав сообщал, что врачи, перенесшие коронавирус, получат реабилитацию за счет министерства.

Источник: vesti.kg