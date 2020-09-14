Сооронбай Жээнбеков принял министра иностранных дел Китая Ван И

Состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях кыргызско-китайского двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков принял члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, который посетил Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщили в аппарате президента.

Состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях кыргызско-китайского двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул заинтересованность в дальнейшем развитии экономического сотрудничества между странами, акцентировал внимание на приоритетных проектах в сферах сельского хозяйства, транспорта и дорог.

Глава государства передал слова приветствия Председателю КНР Си Цзиньпину и выразил признательность Правительству Китая за предоставленную гуманитарную помощь, а также за направление медицинских экспертов для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что для кыргызской стороны представляет интерес реализация новых моделей сотрудничества, в таких сферах как электронная коммерция и информационные технологии, что в свою очередь способствует активизации торгово-экономических связей между странами.

Учитывая негативное влияние коронавирусной инфекции на макроэкономическую ситуацию, предложил рассмотреть возможность облегчения и пролонгации выплат по внешнему долгу Кыргызстана перед Китаем.

Министр иностранных дел Китая Ван И выразил благодарность Президенту Сооронбаю Жээнбекову за встречу, и передал слова приветствия от имени Председателя КНР Си Цзиньпина.

Он также зачитал послание Си Цзиньпина в котором говорится, что двусторонние отношения между странами выдержали испытания, обусловленные вспышкой пандемии коронавирусной инфекции, и теперь необходимо сделать акцент на укрепление сотрудничества в постпандемический период, в том числе в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

Стороны выразили готовность к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества, а также взаимную солидарность и готовность к дальнейшему оказанию поддержки друг другу в сложившейся ситуации.

Источник: Кабар