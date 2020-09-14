Надевайте маски, начала приближаться вторая волна коронавируса

Сейчас замечается рост количества заразившихся коронавирусом.
Мир беспокоится, сообщая о приближении второй волны пандемии. А в нашей стране граждане не соблюдают санитарные нормы, стали ходить без масок. Если не запретить тои-аши, положение ухудшится, завтра усилится болезнь, тогда правительство может оказаться в отчаянном положении. По этой причине становится необходимостью усиление антикоронавирусных мероприятий. Сейчас в Казахстане положение нехорошее. Сообщается о многих потерях, усилении пневмонии у детей-подростков. Поэтому давайте беречься.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №16 от 11.09.2020/стр.2
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