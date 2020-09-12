Вице-премьер назвал причины ДТП в Кыргызстане

Дисциплина на дороге – залог безопасности граждан.

Поэтому важно соблюдение дисциплины всеми участниками дорожного движения. Об этом первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков сказал на совещании по вопросу дорожной безопасности.

«Правительство Кыргызской Республики уделяет особое внимание обеспечению дорожной безопасности в стране. Дорожно-транспортные происшествия на дорогах происходят по самым разным причинам. Одна из них – качество дорожного покрытия и наличие дорожных разметок. Поэтому, при строительстве новых автотрасс, в первую очередь, надо обращать внимание не на сроки, а на качество укладки дорожного полотна. Статистика говорит о том, что в большинстве регионов страны количество ДТП уменьшается. Однако, в некоторых регионах количество ДТП увеличилось. Крупные ДТП свидетельствуют о недостаточных мерах безопасности. Поэтому государственным органам необходимо вести профилактическую работу в данном направлении», – сказал Алмазбек Баатырбеков.

Так, по данным Министерства внутренних дел, за прошедшие 8 месяцев зарегистрировано 3474 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 385 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это меньше на 15%. При этом, 78% ДТП произошло по вине водителей. Вместе с тем, отмечается, что за последние несколько лет в стране увеличилось количество автомашин. На сегодня по республике зарегистрировано 1 млн 348 тысяч 780 автотранспортных средств.

«Наши дороги не рассчитаны на такое большое количество автомобилей. Из-за большого количества автомашин образовывается пробки. Водители стараются произвести маневр, в следствии чего происходят многие аварии. К примеру, эта проблема остро ощущается в столице. Поэтому необходимо провести анализ имеющихся дорожных разметок, что поможет и в реализации программы «Безопасный город». Этот проект внес большой вклад в обеспечении дорожной безопасности не только в городе Бишкеке, но и на части территории Чуйской области. Такого же эффекта мы ожидаем от реализации второго этапа проекта «Безопасный город», который будет внедрен уже на всей территории страны», – сказал Алмазбек Баатырбеков, поручив активизировать работу по внедрение второго этапа проекта «Безопасный город».

Первый вице-премьер-министр также отметил важность подготовки автомобильных дорог к зимнему периоду и обеспечения инертными материалами.

Министерству транспорта и дорог поручено производить очистку на крупных автотрассах, где наблюдается большой поток автомашин, во избежание дорожно-транспортных происшествий в зимнее время.

Источник: reporter.kg