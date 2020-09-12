Илим Карыпбеков, бывший глава КТР: «Стало хуже»

Если мы хотим провести честные выборы, нужно выбрать метод как в Грузии.

— Изменилось ли у нашего народа отношение к выборам или люди могут продаться за деньги, как и раньше?

— Все так же продаются за деньги, даже стало хуже. Уже сейчас раздают по 1 000 или 500 сомов, берут копии паспортов, обещая в день выборов еще 1 000 сомов. Если мы хотим провести честные выборы, нужно выбрать метод как в Грузии. Иначе нельзя.

Источник: газета «Фабула-пресс» №49 от 11.09.2020 / стр. 7