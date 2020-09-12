Теперь в случае проигрыша на выборах Мадумарову надо без обиды достойно признать поражение

Что случилось, то случилось, хотя бы теперь им надо достойно поучаствовать в больших гонках, если выиграют, то выиграют, если проиграют, то надо достойно проиграть.

Партии «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан» сами не смогли составить списки кандидатов в соответствии с законом, осрамились, наконец, через суд будут участвовать в выборах.

По правде говоря, в попадании двух партий в неприятное обстоятельство нет никакой вины ЦИКа. Напротив, указанные партии доказали, что у них нет внутреннего единства, совершенно отсутствует такое понятие как «менеджмент». Говоря по существу, их обращение в суд с жалобой получилось анекдотичным «девушка забеременела и шантажирует мать».

Что случилось, то случилось, хотя бы теперь им надо достойно поучаствовать в больших гонках, если выиграют, то выиграют, если проиграют, то надо достойно проиграть.

Дело в том, что до этого партии «Бутун Кыргызстан» ни разу не посчастливилось на парламентских выборах. Очевидно, это на роду написано у Адахана Мадумарова и его партии «Бутун Кыргызстан», похоже на то.

Но тем не менее раздосадованный и уязвленный проигрышем Адахан Мадумаров ни разу не признавался, что дал вырвать из рук победу, всегда после выборов обижался, превратив в привычку устройство шумного скандала. Поэтому надо напомнить Мадумарову и его сторонникам одно обстоятельство. Если и в этот раз останетесь за порогом парламента, то не злитесь, а с достоинством признайте поражение, тогда ваш авторитет вырастет перед народом.

В принципе сами лидеры партий доказывают сырую незрелость партийной системы в Кыргызстане. У них нет понятия «масштабного умозрения». Например, рассуждает очень недалеко. Грубо говоря, других кроме себя не считает за человека. Не могут самого простого — нормально составить список кандидатов, хорошенько провести собрания. Из-за этого язык не поворачивается назвать «лидером» партийных лидеров.

С одной стороны, партиям «Бутун Кыргызстан», «Кыргызстан» вроде подобает сказать спасибо ЦИК за «бесплатную рекламу».

Если всегда идущая в хвосте проигравших, не добравшись до приза, партия «Бутун Кыргызстан» не подхлестнет своего скакуна, то вполне вероятно окажется в том же положении.

Вот почему, если не хочет проигрыша 5 октября и «бегать со стрелами наперевес при упоминании о войне», то уже сейчас правильнее приложить все силы на избирательную кампанию.

Источник: газета «De факто» №30 от 11.09.2020/стр.9