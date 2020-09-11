Назира Айтбекова, ведущая, актриса: «Есть два вида электората…»

Есть два вида электората.

— Изменилось ли у нашего народа отношение к выборам или люди могут продаться за деньги, как и раньше?

— Есть два вида электората. У первых еще есть надежда на будущее. Они выбирают лучших и возлагают на них надежду. Вторая разновидность электората полностью утратила надежду. Не хотят размышлять. Они убеждены, что депутаты все равно не решат их проблемы, поэтому нужно воспользоваться ситуацией.

Источник: газета «Фабула-пресс» №49 от 11.09.2020 / стр. 7