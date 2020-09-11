Самсаалы Четинбаев, гражданский активист: «Из-за ЦИК враждует народ, утрачивается единство…»

Я бы назвал это недостатком ЦИК.



— Господин Самсаалы, в России у нас находятся более миллиона мигрантов, но только 4 тысячи 100 из них имеют право проголосовать. Это халатность ЦИК или тут есть вещи, которые мы не понимаем?

— Я бы назвал это недостатком ЦИК. На сегодняшний день около 1 млн кыргызских мигрантов находятся в России на заработках. Наш народ от безысходности пошел на это. Потому что в своей стране они не могут трудиться, получать зарплату. Находясь вдалеке, в холоде, они отправляют около 2 млрд долларов на родину. За их счет живет наша страна. 2 млрд долларов в год – большая сумма для страны со слабой экономикой. А то, что только 4 тысяич 100 из них могут проголосовать, говорит о том, что ЦИК не проделал работу в этом направлении. Что делала Шайлдабекова с прошлых выборов, не создав условия для голосования мигрантов? Эти граждане хотят, чтобы их родина развивалась и процветала, чтобы они могли вернуться к своим детям, трудиться. Не от большого счастья они там скитаются. От безысходности. В одно время и я был мигрантом. Хорошо их понимаю. Мы хвастаемся размером денежных переводов мигрантов, но забываем о них, когда речь идет о выборах. Это двуличное отношение власти к ним. Это вина ЦИК. Шайлдабековой. Я назвал только один недостаток ЦИК. Не перечислил остальную шумиху, которая поднялась сейчас. Прошло пять лет с прошлых выборов. Можно было бы обновить избирательную систему, чтобы она шла в ногу со временем. А эти только получают зарплату за счет народа, морда кирпичом. Стыдно же. Куда движется мир и куда катимся мы?

— Возможно ЦИК не хватило времени на переход на новую систему…

— Если сильно постараться, то ЦИК хватит полгода или год, чтобы изменить избирательную систему. Могли бы за год обновить, чтобы голосовали по современному методу. Кыргызы могли бы не идти на избирательные участки, не регистрироваться где-то по «форме 2», а проголосовать по смартфону. Для этого не нужно много денег. Если у ЦИК не хватает ума, то можно нанять IT-компанию, которая бы установила такую программу. Не могу понять, почему они не сдвинулись с места, уперто стоят на своем. Чтобы не быть голословным, приведу один пример. Живущие в городе и ездящие на такси знают об этом. У нас в городе работает «Яндекс.Такси». Чтобы вызвать такси, не нужно что-то говорить, устанавливаешь программу и жмешь одну кнопку, к тебе приедут. Такси не будет у тебя спрашивать, где ты находишься. Достаточно интернета. По спутнику видно, где ты стоишь. Все как на ладони. Таксист не берет у тебя лишние деньги. Все регулируется по смартфону, по программе, которую разработал «Яндекс». Это маленькая компания, если сравнивать с государственными органами. А у нас целое государство не может осовременить выборы. На дворе XXI век. Мир бурно развивается. Все живут современно. А мы ходим, заполняя «форму 2», думая о том, как встать на учет.

А ведь эти вопросы решаются одной IT-программой. Сколько денег, сколько человеческих ресурсов бы сэкономили. Не было бы скандалов. За полгода до выборов можно было бы обучить, как голосовать. Да и народ бы сам освоил. Голосовать будет так же проще, как вызвать «Яндекс.Такси». Да и мигранты могли бы проголосовать в любой точке мира, находясь за тысячи километров, не вставая в учет.

— После рассмотрения в суде дел двух партий прозвучало требование отправить в отставку председателя ЦИК.

— Требование правильное. Нужно поскорее увольнять из ЦИК думающих по-старому людей, вроде Шайлдабековой. Они не способны внедрить нам новую избирательную систему. Напротив, они столкнут лбами наш народ, разрушат единство.

Источник: газета «Майдан.kg» №31 от 11.09.2020 / стр. 6