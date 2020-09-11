«Не нойте!». Ассоль ответила Цветкову

Улыбайтесь! Будьте на позитиве!
Ассоль Молдокматова опубликовала видео в Инстаграм. В видео она призывает людей быть на позитиве.
«Улыбайтесь! Будьте на позитиве! Верьте в лучшее! В победу! Делайте Добро! И ни в коем случае не нойте!», - сказала Ассоль.
Напомним, ведущий и шоумен из России Артур Цветков собирается взыскать с Ассоль Молдокматовой компенсацию в $1 млн за моральный ущерб. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте
Источник: kabarlar.org
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