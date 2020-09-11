Среднемесячная заработная плата составила 18 тысяч сомов



По итогам января — июня текущего года номинальная среднемесячная заработная плата одного сотрудника в Кыргызстане составляет 18 тысяч сомов.

Об этом сообщили из Национального статистического комитета.

По сравнению с январем — июнем прошлого года этот показатель вырос на 10,5%.

Как отмечают в статистическом комитете, в данное время в Кыргызстане зарплата перестала быть основным источником дохода. Потому что у 76% населения основной доход приносит сельское хозяйство или предпринимательство.

«В данное время Национальный статистический комитет высчитывает размер среднемесячной зарплаты у нанятых юридическими лицами сотрудников, на основании отчетов, заполненных юридическими сторонами, согласно инструкции, разработанной по предложению международных организаций. Ежемесячно около 16 тысяч предприятий и организаций сдают в Национальный статистический комитет данные о количестве сотрудников и размере их заработной платы», — информирует статистический комитет.

В зависимости от отрасли размер зарплаты одного сотрудника составляет от 9 тысяч 800 сомов до 36 тысяч сомов. Размер среднемесячной заработной платы по стране составляет 17 тысяч 999 сомов (данные с января по июнь).

Большая среднемесячная заработная плата характерна для сфер страхования и финансового посредничества (36 тысяч 28 сомов), сфере информации и связи (35 тысяч 133), горнодобывающей отрасли (35 тысяч 5 сомов).

Низкая среднемесячная зарплата характера для сферы искусства, развлечения (9 тысяч 829 сомов), сферы здравоохранения и социального обеспечения населения (10 тысяч 750 сомов), сферы образования (14 тысяч 509).

Источник: газета «Майдан.kg» №31 от 11.09.2020 / стр. 9