Лидер «Чон казата» Сыймык Жапыкеев раскрыл свое двуличие

Прошло немного времени, в сентябре наоборот начал поддерживать Мадумарова.

Этим летом в июне (Сыймык Жапыкеев) выступал с криками и сравнивал с предателем лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова, мол, одну часть джайлоо Каркыра в Иссык-Кульской области продал казахам.

Тогда Жапыкеев, брызгая слюной, сам по себе возбудился и показывал: «Мадумарова надо вот так скомкать как бумагу и выкинуть в мусорное ведро». «Мадумаров провел через ратификацию продажу джайлоо Каркыра, он предатель, должен ответить перед законом!» — так он кричал на своем Ютуб-канале 18 июня 2020 года.

Прошло немного времени, в сентябре наоборот начал поддерживать Мадумарова. 7 сентября исковое заявление партии «Бутун Кыргызстан» об аннулировании решения ЦИК (о недопуске) рассматривалось в Свердловском суде Бишкеке, где собравшиеся там журналисты спрашивали Жапыкеева, почему он вдруг поменял мнение о Мадумарове.

Жапыкеев как ни в чем не бывало, даже не стыдясь, ответил, что никогда не критиковал Мадумарова, между ними обоими было простое расхождение мнений. По словам Жапыкеева, он поддерживает партию, а Мадумаров там просто менеджер.

Теперь назовем ли Жапыкеева «политической ветреницей-сойку»? Ведь своими шагами толкает к такой мысли, что у него нет устойчивой позиции, а если есть, то быстро меняет в зависимости от условий и обстоятельств! Эх, Жапыкеев, почему-то ты быстро стал вымученным, а ведь в начале начинал резво. Почему бы тебе дальше не идти той дорогой?!

Источник: газета «De факто» №30 от 11.09.2020/стр.