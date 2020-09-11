«Кинутый» Текебаевым Бакыт Калмаматов отлично усвоил его школу

Если опираться на логику Калмаматова, то надо, как в Северной Корее, всех ставить к стенке и расстреливать.

Бакыт Калмаматов отлично прошел школу наглости Омурбека Текебаева, но ушел обиженным на него, так как Текебаев выбрал не его, а Жанара, хотя он был хорошим учеником.

Несмотря на уход, он местами превосходит учителя, вот и в случае приглашения «Азаттыка» громыхает, во все стороны брызгая слюной.

Как говорится, напрашивающийся на слезы мальчик играет с бородой отца, сразу цепляется к власти, президенту, аппарату, перемешивая ложь с правдой, бьет словесно по сторонам.

Вчера, говоря на излюбленную тему «Азаттыка» о борьбе с коррупцией, он так говорил, будто только он крутой борец за правду, а все остальные «тупые», ничего не делают, только сидят и притворяются.

Так, сказал «почему постоянно проводят Совбез?». Парень, если не знаешь, то узнай – его проведение, обсуждение, вынесение решения, дача соответствующих заданий – это работа президента. До пандемии борьба с коррупцией шла громко, с размахом, сколько средств поступило на единый счет, сколько на них построено соцобъектов, школ, детских садов, строительство каких-то завершено, а какие-то в процессе!

Борьба с коррупцией — это дело не одного дня, а явление с которым следует бороться всю жизнь. Если на то пошло, то эта напасть есть и в Китае и Северной Корее с сильными законами.

Если опираться на логику Калмаматова, то надо, как в Северной Корее, всех ставить к стенке и расстреливать. А вдруг в их ряду встанет самым первым сам Калмаматов? Ведь будучи еще студентом-молокососом он присвоил деньги социально уязвимых студентов.

Если так поступает парень, еще не вставший на большую дорогу жизни, то явно поздней из него вырастет лишь молотящий языком человек, не приносящий малейшей пользы государству.

Вот почему, прежде чем кого-то критиковать, говоря о коррупции, правильней разок оглянуться на пройденное самим, Бакыт мырза!

Источник: газета «De факто» №30 от 11.09.2020/стр.5