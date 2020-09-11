Телеведущий Артур Цветков намерен взыскать с Ассоль Молдокматовой $1 миллион

Российский ведущий и шоумен Артур Цветков намерен взыскать с Ассоль Молдокматовой $1 миллион.

Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, конфликт с сотрудником общепита из Кыргызстана подхватила Ассоль Молдокматова и назвала Артура Цветкова «нацистом».

«Видимо, она не знала значения этого слова. Тем не менее женщина осознанно натравила на меня добрую часть братского кыргызского народа, преподнеся конфликт, который мы разрешили сразу же, в таком свете, что я по сей день не встречаю ни единого утра без пожеланий смерти», — написал он.

Я буду добиваться публичного опровержения и компенсации морального вреда в размере $1 миллиона.

Артур Цветков

«Исходя из вышеизложенного и показывая пример будущим провокаторам, я намерен привлечь к ответственности причастных за разжигание межнациональной ненависти и бессонные ночи моей семьи», — подчеркнул Артур Цветков.

Напомним, что российский телеведущий Артур Цветков напал на кыргызстанца, который работает в точке общепита в Москве. Видео инцидента распространили в соцсетях. Ведущий зашел в заведение общепита со спущенной на подбородок маской. На замечание надеть ее среагировал агрессивно, стал грубить и нападать на работника. Артур Цветков вызвал полицию и написал заявление, которое сотрудники правоохранительных органов столицы РФ приняли.

Источник: 24.kg