Турсунбай Бакир уулу назвал Мадумарова предателем

Не похоже, что успокоится Турсунбай Бакир уулу, едва не отстранивший партию «Бутун Кыргызстан» от гонки.
Бесстрашно войдя в суд, дошел до драки с разозленными сторонниками Мадумарова. После той истории выразил мнение в СМИ: «Если бы я был предателем, то не пошел бы в суд с высоко поднятой головой. Вы там кричали, что я предатель. Хотел ответить, вы не дали мне громкоговоритель. Решил дать ответ после суда. Теперь скажу: я был одним из трех депутатов, выступивших против продажи земли Китаю, вышедших из зала собрания. Есть ли моя подпись в документах о продаже Каркыры, передаче земли в Баткене Таджикистану? Предатель не я. Предатель – сам человек, кричащий «предатель», — так он разоблачил Мадумарова. Чем слышать от всякого человека плохие слова «продавец земли», не лучше ли уйти из политики?
Источник: газета «De факто» №30 от 11.09.2020/стр.3
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!