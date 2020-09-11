Турсунбай Бакир уулу назвал Мадумарова предателем

Не похоже, что успокоится Турсунбай Бакир уулу, едва не отстранивший партию «Бутун Кыргызстан» от гонки.

Бесстрашно войдя в суд, дошел до драки с разозленными сторонниками Мадумарова. После той истории выразил мнение в СМИ: «Если бы я был предателем, то не пошел бы в суд с высоко поднятой головой. Вы там кричали, что я предатель. Хотел ответить, вы не дали мне громкоговоритель. Решил дать ответ после суда. Теперь скажу: я был одним из трех депутатов, выступивших против продажи земли Китаю, вышедших из зала собрания. Есть ли моя подпись в документах о продаже Каркыры, передаче земли в Баткене Таджикистану? Предатель не я. Предатель – сам человек, кричащий «предатель», — так он разоблачил Мадумарова. Чем слышать от всякого человека плохие слова «продавец земли», не лучше ли уйти из политики?

Источник: газета «De факто» №30 от 11.09.2020/стр.3