Доколе Сулайманов и Шыкмаматов будут обманывать народ?

Алтынбек Сулайманов является депутатом на протяжении 13 лет, что он сделал полезного для народа?
Выбрал путь лжи «бир-боловцы», которые поверхностно думают, что народ за них проголосует, приняв за оппозицию, если они выскажутся против «Белого дома»? Неважно, как много они говорят о развитии Кыргызстана, о реформах, светлом будущем, их вид не внушает доверия. Алтынбек Сулайманов является депутатом на протяжении 13 лет, что он сделал полезного для народа? Какое его дело можете выделить? Есть ответ? Невольно качаешь головой. Сулайманов известен как политический игрок, который сильно разбогател. Алмамбет Шыкмаматов на протяжении 10 лет занимает должности. Был министром, аудитором Счетной палаты, депутатом. Завоевал ли авторитет среди народа? Нет, стал опытным пройдохой, научился красивой говорить. Кроме того, на лбу у него осталась печать – он предал Омурбека Текебаева. Остальные кандидаты в «Бир Боле» – ни рыба ни мясо, не пользуются известностью среди народа. Короче говоря, «бир-боловцы» увлеклись своими амбициями, пошли на выборы, нет гарантии на победу, как говорится – если хочешь прославится, то сжигай земли. Они просто решили делать, что делают другие. Доколе Сулайманову и Шыкмаматову будет удаваться обманывать народ?
Источник: газета «Азия news» №26 от 10.09.2020 / стр. 7
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