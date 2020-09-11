ГКНБ: Задержанный за взятку сотрудник спецслужбы уволен

Сотрудника ГКНБ, задержанного за взятку, уволили, сообщили в пресс-службе Госкомитета.

Отмечается, что службой собственной безопасности ГКНБ КР завершено служебное расследование в отношении сотрудника органов национальной безопасности Н.у.С. Как установлено в процессе служебного расследования, 4 сентября 2020 года в г.Бишкек сотрудниками ГСБЭП при ПКР совместно с ССБ ГКНБ в рамках зарегистрированного в АИС ЕРПП досудебного производства по ст.326 УК КР «Вымогательство взятки» с поличным при получении денежных средств в размере 1000 долларов США был задержан сотрудник ГКНБ Н.у.С.

По итогам служебного расследования сотрудник ГКНБ Н.у.С. уволен из органов национальной безопасности Кыргызской Республики по дискредитации.

В настоящее время досудебное производство по данному факту проводится следственными органами ГСБЭП при ПКР.

Дело взято под личный контроль руководства Генеральной прокуратуры КР, ГКНБ и ГСБЭП при ПКР.

Источник: Кабар