Замначальника управления госохраны обвиняет чиновников МВД в преступлении

Восстановленный накануне в должности согласно решению суда заместитель начальника Главного управления государственной специализированной службы охраны МВД Ралис Касанов подал заявление в ГКНБ.

Об этом 24.kg сообщил его адвокат Бактыбек Жумашев.

По словам юриста, сотрудники правоохранительных органов злоупотребили своими полномочиями, когда до начала досудебного производства просили предоставить информацию о прохождении Касановым службы в военной части № 20636 в Балыкчи.

Ралис Касанов в своем заявлении утверждает, что у него также есть информация о том, что до регистрации досудебного производства за ним велось негласное наблюдение. Материалы, подтверждающие это, хранятся в СВР МВД.

«Все вышеуказанное говорит о том, что ответственные лица МВД, преследуя меня, сами совершали преступление, злоупотребляли служебным положением и превышали свои служебные полномочия. Считаю необходимым проверить доводы, указанные мною выше, и принять меры вплоть до привлечения к уголовной ответственности лиц, нарушивших требования УПК, использовавших свое служебное положение в незаконных целях», — говорится в объяснительной Ралиса Касанова, приложенной к заявлению адвоката.

Напомним, что Ралиса Касанова уволили за нарушения служебной дисциплины, ненадлежащее исполнение обязанностей, допущение поборов и соучастие в вымогательстве денег у подчиненных.

Кроме того, бывшего заместителя главы ГУГССО обвинили и в том, что он скрыл судимость отца, совершившего особо тяжкое преступление. Суд восстановил Ралиса Касанова в должности. До управления госохраны он работал в службе внутренних расследований МВД. В марте 2019 года в отношении Касанова возбудили уголовное дело. По версии следствия, экс-глава СВР работал в Министерстве внутренних дел, подделав военный билет.

Источник: 24.kg