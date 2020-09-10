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Подробности Общество Просмотров: 19

11 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

11 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет Бишкек 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Арча-1, Матисакова, Аксы, Масыралиева, Ош-3000);

9.00-12.00 — отрезки улицы Матыева, переулок Беговой;

9.00-17.00 — улицы Алыбаева, 19а;

9.00-13.00 — улицы Суюмбаева, 80, Герцена, проспект Чуй, 52, Гоголя, 111, школа № 3;

9.00-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Босого, 30, 32, Боогачы);

9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жеткинчек, Мыскал, Республиканская, Максат, Кулиева, Тендик, Ынтымак), улицы Волоколамская, Подольская, Боз Болток, Садырбаева, микрорайон «Джал 29», 77;

10.00-17.00 — микрорайон «Учкун», 8-12, 14, жилмассив «Учкун» (улицы Учкун, Уч-Тулга, Казан-Булак, Ауэзова, проспект Чуй);

11.00-15.00 — детский сад № 135;

14.00-17.00 — 7-й микрорайон, 7. 2Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Прохладное (улицы Первомайская, Пушкина), Берлик (улицы Жумалы), Озерное (улицы Аульная), Дачное (улицы Ломоносова, Восточная, Ленина, Северная, Береговая), Байтик (улицы Суюмбаева, Ала-Арчинская, Раимбекова, Эшмамбетова, переулок Молодежный), Мыкан (улицы Линейная), Ленинское (ПМК-3), Арашан, Чункурчак, Татыр (II-е отделение), Маевка (улицы Курманалиева, Набережная, Молодежная, Тепличная, Арычная, Ала-Арчинская, Новая), Восток (улицы Энгельса, Степная, Советская, Мирная, Ленина, Озерная, 60 лет Киргизии), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Панфилова, новостройка «Кыргызстан», переулки Дальний, Чуйский, Иваницина); Сокулукский РЭС 8.30-17.00 — села Гавриловка (улица Фрунзе), Новое (улицы Мичурина, Калинина), Шалта (улицы Шукуралиева, Западная), Камышановка (улица Спортивная), город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко, жилмассив «Новостройка»);

8.00-18.00 — села Кара-Сакал (улица Жангазиева), Сокулук (улицы Комсомольская, Мира, Ленина, Ала-Арчинская, Лесная, Достук, Полярная, Иссык-Кульская, Калинина, Фрунзе, Октябрьская, Гагарина, Пионерская, переулок Северный); Московский РЭС 8.00-17.00 — села Александровка (улицы Фрунзе, Карагачевая, школа № 1), Ак-Суу (улицы Есенина, Дружба, Советская, Пишпекская, Тополева), Беловодская (переулок Советский), Заря, Большевик, Сретенка;

Жайылский РЭС 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Ключевая, «Квартал западный», 7, 8), село Сосновка (дачи «Тюльпан»); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — села Тельман (улица Айтымбет), Вознесеновка (улицы Первомайская); Кантский РЭС 9.00-17.00 — села Туз (улица Дайырбек), Жерказар (улицы Айдарбекова, Сыдыкова, Осмонова), Новопокровка (улица Манаса); Чуйский РЭС 9.00-17.00 — села Маданият (кошары), Кошой (улицы Киргизская, Турдубекова), Шамшы (улицы Октябрькая, Советская, Ахунбаева), Он Бир (улицы Он бир-Жылга, Кок-Каптал, Чуйская, Жуманалы Суралаева). Источник: 24.kg