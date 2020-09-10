Плохи дела у «Кыргызстана», на которую сделал ставку Дуйшебаев…

После революции 2010 года Кенешбека Дуйшебаева сделали главой ГКНБ, словно никого другого не нашли.

На протяжении двух лет он возглавлял ГКНБ, хотя не обладал опытом. В итоге ГКНБ сдал позиции, не было реформ. Но среди общественности, особенно в СМИ говорилось о том, как сказочно разбогател Дуйшебаев после ухода из ГКНБ, были фотоснимки и видеосъемки его бесчисленных объектов. Но власть никак на это не отреагировала. С тех пор прошло 7-8 лет. Дуйшебаева не привлекли к ответственности. Ходит с важным видом, словно честно и продуктивно работал. В последние годы прицепился к братишке Канату Исаеву, они вдвоем стараются повысить свое влияние на сообщество сарбагышей. Но сообщество сарбагышей посоветовало Дуйшебаеву держаться от них подальше. Потому что он давно растерял свой авторитет. Кенешбек аксакал сейчас бегает, руководя штабом партии «Кыргызстан», которая борется за места в парламенте. По правде говоря, в этой партии собрались не чистые люди, а авторы многочисленных скандальных делишек. Дела у них плохи, если их атаманом сегодня стал Дуйшебаев. С такими нечистыми людьми «Кыргызстан» недалеко пойдет. Народ видит их истинные лица…

Источник: газета «Багыт.kg» №20 от 10.09.2020 / стр. 3