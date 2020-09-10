С приближением выборов дорожает и стоимость голоса?

По прогнозам аналитиков, 10% избирателей готовы продать свои голоса.
Это пугающий показатель. У большинства граждан нет доверия к политикам, некоторые из них хотят подзаработать на выборах, хотя и немного.
Но те, кто понимает, что каждый голос определяет будущее страны, намерены сделать выбор сердцем, а не из-за денег. Стоит отметить, что в соответствии с новым законом к ответственности привлекаются не только покупающие, но и продающие голоса граждане.
Источник: газета «Азия news» №26 от 10.09.2020 / стр. 8
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