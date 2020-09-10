Илим Карыпбеков: “Я вырос в Нарынской области, с детства любой разговор про Ош, ошских не обходился без эпитетов «сарттар… сатып кетет… куу болушат…»

Известный и неизвестный Ош…

Я вырос в Нарынской области, Джумгальском районе. С детства для меня Ош казался каким-то далеким предалеким городом. Потому что, как только взрослые начинали говорить про Ош, обязательно упоминалось «…жердин түбү». Особенно с великим сожалением говорилось, когда чья-то дочка выходила замуж за ошанина. Любой разговор про Ош, ошских не обходился без эпитетов «сарттар… сатып кетет… куу болушат…все они почти что узбеки…ошьям…оштун кызын ала көрбө, шоруң катат… ошко кыз бере көрбө, шору катат…» и многое другое, порою не совсем лицеприятное. Пока рос, практически не слышал что-то позитивное про ошских. И кстати, для меня и многих нарынских, иссык-кульских, чуйских не было особенной разницы между Ошом и Джалала-Абадом, Джалал-Абадом и Баткеном, все они там за Төө-Ашуу сарты и все, точка. Токтогульские там не радуйтесь особо, вы тоже для многих, кто живет с этой стороны Төө-Ашуу паштичто ошские, сарты там. Кстати, до сих пор толком не знаю что и кто такие сарты.

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Закончил школу, приехал в университет и впервые встретил там ошских ребят и девчонок. Первое конечно, это их говор, особенности речи и это было единственное, что их отличало от меня. Другого подтверждения всех вышеназванных эпитетов за ними не замечал. Но, напичканный за столько лет негативными отзывами своих, я все же имел о них свое мнение, не совсем лучшее и сторонился. Так прошли студенческие годы. Начал работать. Временами с командировкой выезжал в Ош, Джалал-Абад, Баткен на несколько дней. И вроде бы все хорошо, везде хорошо встречают, везде улыбаются, везде уважают. Но! Отравлено мое сознание, все равно ждет каждый раз какой-то подвох, слегка раздражает говор, мое непонимание речи и не нравится мне там бывать больше недели, хочется к себе, туда, к «своим», в Бишкек.

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Позже у меня появился друг «южанин» из Джалал-Абада, который стал для меня не просто одним из лучших друзей, но и братом, и опорой, и надеждой, и защитой. Я, много лет «отравленный» об ошских, про себя замечал, видел, что мой южанин друг то не то что не имеет те признаки сартов, о которых мне травили всю мою сознательную жизнь, но и во много лучше меня. Он и мужественней, он и лучше меня сдерживает данное слово, у него и повадки и манеры настоящего мужчины. Про себя отмечал что не он южанин ушлый, а я то «ушлее» него иногда. Что-то не сходится с тем моим мнением, которое сидит во мне. И я себя оправдывал тем, что просто мой друг хотя и южанин, но всю жизнь вырос в Бишкеке и поэтому он такой, не зря ведь про ошских так говорят, все-таки они сарты и должны кинуть по любому. Не хотел я признавать свою неправоту. Конечно это все твои мысли, твое сознание и вслух такие вещи не говоришь, не популярно и будешь обвинен в трайбализме.

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Несколько лет назад, работа связала меня с другим человеком южанином, настоящим ошским, который и вырос, и живет, и работает в Оше. Сложились не только рабочие, но и теплые человеческие, дружеские отношения. И этот южанин ломает стереотипы. Он и интеллигентный, он и грамотно говорит, у него и голова лучше работает чем у меня ыйолкиники десе, он и горит за кыргызов, Кыргызстан и делает невероятно много, для развития страны в целом, а не только для Оша.

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Теперь внимание. В силу различных обстоятельств в последнее время часто нахожусь и живу в Оше. Сейчас я невероятно люблю город Ош. Это классный, уютный город. Чтобы понять Ош, его ауру, почувствовать особую атмосферу, уникальность Оша, недостаточно на недельку заскочить, совсем недостаточно. Здесь оказывается надо немного пожить. Ош – это столица национальных блюд, здесь культ еды. Здесь невероятно вкусная, разнообразная, калорийная кухня и намного дешевле чем в Бишкеке. Ош – это в основном добрые, трудолюбивые, гостеприимные, по-своему наивные люди, со своим мировоззрением, со своим особым видением жизни, совершенно иным воспитанием и совершенно другой философией жизни. Ош – это пробки в 3 минуты, такси с одной точки до другой в 50-70 сомов. Ош – это свежий ветер в городе по вечерам со стороны речки Ак-Бура. Ош – это огромные самсы, вкусный лагман, безумно классные цыплята табака за 100 сомов, огромные порции еды везде, это всегда улыбчивые люди с ладонью в сердце со словами «ака чай ичебиз», а сейчас уже «ака чын эле, реально эле отуруп чай ичели». Ош это когда старший может открыть огромный супермаркет или ресторан раньше времени или задержать их закрытие на час или два только лишь потому, что есть гость, которому надо и надо уважать гостя. Ош, это когда иногда второстепенная дорога превращается в главную, потому что там попросили проехать с ладонью в сердце. В Оше сейчас трудно найти вечером не освещенную улицу, везде светло и чисто и даже не потому что там убираются, а потому что там встают в 5 утра и день начинается с уборки двора и придворового участка. Ош это отсутствие необработанных участков земли. Ош это гранаты, айва, жийде на улицах, плантации хлопка, разнообразные персики и другие культуры. Ош, это когда объявление что сдаётся квартира с кондиционером, а на самом деле с вентилятором. Ош это много плова, ооочень много плова…..

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В общем, деление юг-север искусственно созданное понятие. Нет такого деления в жизни совершенно. Эпитеты про ошских, южных и наверное (мне или при мне же они про это не говорят ) с их стороны про аркалыков искусственно подогреваемые клише и стереотипы. Все, что здесь написал, это не просто утверждение человека, который под эмоциями пишет такое, это реальность, к которому я пришел только к своим 40 годам. Естественно будет буря обсуждений и ироничных сомнений. Но друзья, за 40 лет моей жизни почему-то ни один южанин меня еще не «кидал», мне что еще 40 лет ждать когда они кинут и сомневаться? Поэтому не повторяйте то, что прошел я. На юге прекрасные люди, также, как и на севере не менее замечательные люди. Нет северных и южных, есть одна страна и один многонациональный народ со своими особенностями, влияниями различных культур и традиций. Есть вещи, которые нужно обязательно перенять у ошан, джалалабадцев, баткенцев, точно также, как и у нарынских, иссыкульских, таласских и чуйских. Я живу в прекрасной стране, с прекрасными людьми, но с гавно политиками.

Илим Карыпбеков, экс-глава ГТРК

Источник: kyrgyztoday.org