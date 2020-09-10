Арендаторы Vefa Center просят отменить запрет на использование здания

Более 500 арендаторов БЦ VEFA могут остаться на улице из-за наложения ареста на здание Vefa Center.

Об этом сегодня, 10 сентября, в ходе пресс-конференции в АКИpress сообщила юрист Людмила Горлова.

По словам юриста, 7 сентября 2020 года Первомайский суд вынес определение наложить арест на «Вефа Центр» полезной площадью 26,7 тыс. кв.м. и запретить использовать недвижимость, в том числе в виде сдачи в аренду.

Юрист пояснила, что по нормам права сторона дела имеет право попросить наложить арест на отчуждение имущества, но запрет на его использование вызывает вопросы.

«Получается, компания полностью не функционирует. Наносится ущерб третьим лицам - арендаторам и их семьям. Почему суд не задумывается о последствиях? Чем данный запрет на использование имущества может затруднить решение суда. Арест мы можем понять, но запретить использование…», - сказала она.

«Мы понимаем, что это независимый орган власти, но в данном вопросе мы просим, чтобы дело было взято на контроль. На данный момент мы планируем оспорить определение Первомайского суда в вышестоящей инстанции, в том числе в Верховном суде», - сказала она.

В свою очередь арендатор Алмаз Чонов рассказал, что предприниматели при открытии бизнеса вложились финансово, взяли кредиты и начали работать, но новость о запрете их ошеломила.

«Мы были рады, что можем открыться после пандемии, даже во время карантина мы старались придерживаться условий договора аренды. Наш договор аренды с торговым центром законный, мы по нему работаем и делаем все выплаты. Но оказывается, суд может одной подписью отменить наши договоры. Хочется обратиться к общественности, к кандидатам в депутаты, к президенту, чтобы они обратили внимание на права простых граждан, которые стараются работать», - сказал он.

Источник: www.tazabek.kg