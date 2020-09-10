Балбак все правильно сказал…

Полпред правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев выразил свое мнение в Фейсбуке.

«Народ! Я почти все объездил. Остался Тонский район. До этого были интересные вещи. Предвыборные обещания – это космос. Один кандидат пообещал селу с 380 избирателями комбайн. Стоит он 7 млн сомов. Посчитал, на одного избирателя приходится 18 тысяч 421 сом. Это минимум. А как на счет тех, кто обещает построить школу, детский сад, ФАП? Один детский сад минимум стоит 31 млн сомов. Побойтесь Бога. Это ложь, не дайте себя обмануть. Все это может построить только правительство. Только у правительства хватит сил на социальную отрасль, экономику и строительство дорог. Не верьте. 1 км дороги обойдется примерно в 5 млн сомов. И речь о внутренних дорогах. Никто не осилит строительство дорог, кроме правительства. Удивляешься, когда люди говорят – если не проголосуете за меня, то Кыргызстан пропадет. Вот так. Не выдержал, извините», — пишет он.

Источник: газета «Багыт.kg» №20 от 10.09.2020 / стр. 3