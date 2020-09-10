«Провести туалетную революцию» и «убыстрить решения». О чем пишут партии в своих программах?

Vesti.kg сравнили предвыборные обещания 4 политобъединений

Предвыборная кампания в Кыргызстане в самом разгаре - ЦИК утвердил форму бюллетеней для голосования, партии получили свои порядковые номера.

Закончились судебные процессы по допуску политорганизаций, которые не смогли принять участие в гонке из-за допущенных нарушений. Началось время активной агитации, когда партии стремятся донести до избирателей преимущества своих программ.

Ранее Vesti.kg уже сравнивали предвыборные обещания 5 партий. Сегодня ознакомимся с программами еще 4 политобъединений: «Бир Бол», «Ордо», «Социал-демократы» и «Кыргызстан», чтобы понять, чего ждать гражданам, если их кандидаты займут заветные кресла в высшем законодательном органе страны..

В своих обещаниях партии «Социал-Демократов» и «Кыргызстан» обещают упразднить должность президента. Причем первые полагают, что этот процесс должен быть завершен уже к 2023 году. Представители «Кыргызстана» просто озвучили громкий лозунг «Президента не будет!», отметив, что за внутреннюю и внешнюю политику перед народом и парламентом ответит премьер-министр.

Следует обратить внимание, что у партии «Кыргызстан» в отличие от конкурентов программа изложена весьма лаконично, все обещания сформулированы буквально одной строкой. Например, «кыргызстанцы» намерены сократить кабинет министров и «убыстрить принятие решений», а также оставить лишь 75 депутатов вместо 120.

«Социал-демократы» решили, что в парламенте и вовсе хватит 40 народных избранников. «До 2010 года Жогорку Кенеш состоял из 90 депутатов, - напомнили они. - С увеличением количества депутатов Жогорку Кенеша до 120 качественных изменений не произошло».

В свою очередь партия «Ордо» полагает, что сначала необходимо повысить нравственность народа, а уж потом заниматься прочими проблемами.

«Вначале нравы, потом законы и программы. Человек с высоким уровнем нравственности будет уважительно относиться к окружающим, честно и справедливо жить и работать. Мы построим нравственное государство!», - обещают они

Между тем «Бир Бол» отмечает, что их партия в своей программе нацелена на достижение краткосрочных и среднесрочных целей, а также реального результата.

«Наша программа открыта для предложений и корректировок от экспертов и представителей гражданского общества и является коллективным трудом всех кандидатов нашей партии», - написали они. В пункте про экономическое развитие «бирболовцы» намерены упразднить финансовую полицию и объединить налоговую с таможенной службой в Комитет государственных доходов. А также провести фискальную реформу и сократить отчисления в социальный фонд. Кроме того, эта партия выступает за необходимость развития туризма через создание достойной инфраструктуры и «туалетную революцию».

В партии «Ордо» несколько иное видение государственной политики. Там полагают, что развивать страну нужно не только на новых принципах и технологиях, но и опираясь на традиции и заветы предков. А это значит, что стране нужен институт народного курултая, а кандидатуру премьера должен предлагать президент, чтобы потом нести за него ответственность.

Еще одной линией в обещаниях кандидатов в депутаты неизменно проходит борьба с коррупцией. Так, программа партии «Кыргызстан» содержит лаконичное «Нет!» в адрес коррупционеров, а также обещание впредь не допускать их к власти. Особое внимание в документе уделено «нечистоплотным» таможенникам.

В стане «Ордо» тем временем убеждены, что никаким насилием и силовыми методами коррупцию не искоренить - надо искать причины такого пагубного явления.

«Коррупцию как явление могут победить только нравственные принципы человека», - уверены они.

А «Социал-демократы» намерены вовсе провести люстрацию и распустить парламент после того, как будут приняты все их предложения. Такой исход событий они назвали «восстановлением справедливости».

Что же касается образования и здравоохранения, то «Социал-демократы» выступают за принятие закона о поддержке молодых учителей и молодых врачей: отменить подоходный налог для учителей и медиков в возрасте до 35 лет; создать и увеличить бюджетные места в государственных вузах и сузах для наиболее востребованных медицинских специальностей.

«Бир Бол» предлагает внедрить ваучерную систему финансирования в образовании, дать возможность родителям и учителям через попечительский совет лично назначать директоров школ. Помимо прочего, они обещают повысить зарплату медикам, учителям и преподавателям в два раза, возродить культурную элиту путем поддержки профессионального образования в области культуры и искусства.

Партия «Ордо» заявляет о необходимости квотирования рабочих мест для выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений, а также о госзаказе на специалистов для государственных учреждений и предприятий.

В программе «Кыргызстана» пункт об образовании и здравоохранении обошли стороной.

Напомним, выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут 4 ноября. 3 ноября в Кыргызстане будет днем «тишины», агитация в этот день запрещена.

Источник: vesti.kg