Мэрия Бишкека приглашает предпринимателей на презентацию госпрограммы «Финансирование субъектов предпринимательства»

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Департамент экономики и инвестиций столичной мэрии совместно с компанией «РСК Банк» приглашают предпринимателей столицы на презентацию госпрограммы «Финансирование субъектов предпринимательства» по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса посредством льготного кредитования.
Как сообщает пресс-служба муниципалитета, начало мероприятия состоится в 10 часов утра завтра, 11 сентября, в зале заседаний Первомайского акимиата по адресу: пр. Жибек-Жолу 348а.
«В обсуждении примут участие и сотрудники районных акимиатов, а также представители ОАО «Гарантийный фонд», - говорится в сообщении.
Отмечается, что если вы хотите принять участие в бизнес-встрече, необходимо отправить предварительный список участников на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Источник: Кабар
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