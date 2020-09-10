Мэрия Бишкека приглашает предпринимателей на презентацию госпрограммы «Финансирование субъектов предпринимательства»

Отмечается, что если вы хотите принять участие в бизнес-встрече, необходимо отправить предварительный список участников на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Департамент экономики и инвестиций столичной мэрии совместно с компанией «РСК Банк» приглашают предпринимателей столицы на презентацию госпрограммы «Финансирование субъектов предпринимательства» по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса посредством льготного кредитования.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, начало мероприятия состоится в 10 часов утра завтра, 11 сентября, в зале заседаний Первомайского акимиата по адресу: пр. Жибек-Жолу 348а.

«В обсуждении примут участие и сотрудники районных акимиатов, а также представители ОАО «Гарантийный фонд», - говорится в сообщении.

Отмечается, что если вы хотите принять участие в бизнес-встрече, необходимо отправить предварительный список участников на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Источник: Кабар