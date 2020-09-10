Компания «Кумтор» выделила 1 млн долларов на борьбу с COVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлен 71 новый случай заражения COVID-19.

ЗАО «Кумтор Голд Компани» перечислило на спецсчет Министерства здравоохранения 1 млн долларов. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что средства перечислены в качестве помощи на мероприятия по борьбе с COVID-19.

«Данные средства будут направлены на ремонт и оснащение медицинским оборудованием организаций здравоохранения по всей республике», - сообщили в штабе.

12 марта, еще до первых случаев COVID-19 в Кыргызстане, для Минздрава был открыт спецсчет, на который добровольцы могут перечислить деньги. Как только в Кыргызстане появились первые случаи коронавируса, Минфин создал сайт help.covid.kg, через который можно перечислить пожертвования на три счета: Минздрава, мэрии Бишкека и Минтруда.

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлен 71 новый случай заражения COVID-19. Общее число заразившихся – 44684.

За время вспышки коронавируса в КР жертвами болезни стали 1 тысяча 63 человека. 18 августа Минздрав Кыргызстана пересмотрел статистику по COVID-19, после чего показатель смертности сократился почти на треть.

Источник: Азаттык