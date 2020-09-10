Почему находящаяся на реабилитации Асель Кадырбекова поспешила включиться в агитацию?

На этот раз ее поклонникам не понравился агитационный пост, в котором она пишет: «Наша семья проголосует за партию «Замандаш».
Всем нам известно, как певица Асель Кадырбекова попала в аварию и весь кыргызский народ переживал за нее и молился. Но многие раздражены тем, что она еще до конца не оправилась, но приступила к рекламе. На этот раз ее поклонникам не понравился агитационный пост, в котором она пишет: «Наша семья проголосует за партию «Замандаш». Под постом оставили комментарий: «На что только мы не идем ради денег. Если бы подождали еще немного, возможно, вы нашли бы партию, которая бы заплатила больше денег вашей семье». В ответ Асель Кадырбекова написала: «Спешу вас огорчить, партия не заплатила мне ни сома».
Источник: Aryba.kg
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