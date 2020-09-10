В Болгарии задержан сын депутата Самата Ибраева. ГУВД Бишкека сообщает, что он должен партнерам более 500 млн сомов

Кыргызстан начал процесс экстрадиции из Болгарии гражданина Данияра Ибраева, которого правоохранительные органы подозревают в мошенничестве.

Как сообщили 9 сентября в ГУВД Бишкека, в прошлом году в милицию обратились несколько строительных компаний, которые заявили, что гражданин Д.Ибраев обещал осуществить поставки строительной арматуры, получил крупную сумму денег, но потом перестал выходить на связь.

В ходе проведения следствия установлено, что Ибраев Данияр Саматбекович, 1992 года рождения, является гендиректором ОсОО «Строймир» (Бишкек, ул. Льва Толстого, 19 «а»). С декабря 2018 год по 2019 год, под предлогом поставки строительной арматуры обманным путем завладел денежными средствами в особо крупном размере у 7-ми потерпевших, общий ущерб составил 507 млн 352 тысячи 49 сомов.

Все 7 эпизодов ГУВД Бишкека зарегистрировал в ЕРПП и в отношении Ибраева начато досудебное производство по статье 204 ч.3 (мошенничество, совершенное в особо-крупном размере) Уголовного кодекса КР.

24 декабря 2019 года Ибраев заочно уведомлен о подозрении в совершении 7 фактов мошенничества и в этот же день в отношении него Свердловским районным судом Бишкека заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

26 декабря Ибраев был объявлен в международный розыск, в том числе и по линии Интерпола.

28 февраля 2020 года в соответствии с сообщением Интерпола Данияр Ибраев был задержан в городе София властями Болгарии. В настоящее время начат процесс экстрадиции разыскиваемого в Кыргызскую Республику.

ГУВД призывает граждан, пострадавших от мошеннических действий Д.Ибраева, обращаться в Следственную службу ГУВД по адресу г.Бишкек, ул. Токтогула, 64 «а». Телефон дежурной части 0312 43-71-68.

По предварительным данным, Данияр Ибраев – сын депутата Жогорку Кенеша Саматбека Ибраева.

Болгарские СМИ писали, что после задержания суд отправил его под домашний арест, при этом он должен носить электронный браслет. Ибраев представил суду договор аренды, подтверждающий, что он имеет постоянный адрес в Болгарии. Он также представил документы, свидетельствующие, что он подал прошение о предоставлении убежища в Госагентство по делам беженцев и что ему была выдана соответствующая регистрационная карточка.

Источник: svodka.akipress.org