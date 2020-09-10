В Октябрьском акимиате новый первый замглавы

В районных акимиатах произошли кадровые перестановки.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
В соответствии с Законом «О государственной гражданской и муниципальной службе» заведующий организационным отделом Бишкекского городского Кенеша Кубанычбек Айтакунов в порядке ротации назначен на должность первого заместителя главы Октябрьского акимиата. Вице-мэр Виктория Мозгачева представила муниципального служащего коллективу 9 сентября.
Приказ подписали председатель городского парламента Жаныбек Абиров и мэр города Бишкек Азиз Суракматов.
Ранее должность первого замакима Октябрьского района занимал Алтынбек Маматов, он был переведен в Ленинский акимиат.
Источник: reporter.kg
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