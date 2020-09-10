Главы МИД КР и РУз обсудили вопросы завершения делимитации госграницы и координации мер в борьбе с COVID-19

В Москве накануне состоялась встреча министров иностранных дел Кыргызстана и Узбекистана Чингиза Айдарбекова и Абдулазиза Камилова.
Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве КР.
В ходе встречи стороны отметили поступательное развитие кыргызско-узбекского сотрудничества на всех уровнях взаимодействия. Особое внимание было уделено вопросам инвестиционного, торгово-экономического и приграничного сотрудничества.
Министры иностранных дел двух республик подчеркнули необходимость завершения делимитации оставшейся части кыргызско-узбекской государственной границы и обеспечения безопасности в регионе. Достигнута договоренность о принятии скоординированных мер по преодолению негативного воздействия пандемии коронавирусной инфекции с целью увеличения взаимного товарооборота.
Главы внешнеполитических ведомств отметили важность поддержания и укрепления взаимодействия как на двустороннем, так и многостороннем уровнях.
Источник: Элгезит
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