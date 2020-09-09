Пандемия приводит людей в состояние повышенной психической тревожности

Цена внушения надежды и борьбы с отчаянием



Этого ожидали. Да и как было не ожидать, ведь вся жизнь резко изменилась, и изменилась не к лучшему. Изоляция, запреты, неподвижность, постоянное опасение за здоровье свое и близких, зловещая угроза непонятно чего. И все это на фоне падения доходов, потери работы. Никакая психика не выдержит.

Она и не выдержала. В разных странах реакция на пандемию проявилась по-разному. В США она достигла степени отчаяния. По данным Университета Джонса Хопкинса на 1 сентября, США находятся на первом месте в мире по количеству больных коронавирусной инфекцией – в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания. По количеству смертей США также в лидерах – умерли 183,6 тыс. человек.

В начале мая безработица в США достигла максимума со времен Великой депрессии и составила 14,7%. Президент страны Дональд Трамп заверил общество, что рабочие места вернутся и следующий год для США будет "феноменальным". Но, по данным июньского опроса YouGov, в котором приняли участие более 18 тыс. человек, "34% американцев критически оценивают свои перспективы до конца 2020 года, в том числе 11% пессимистично".

Чтобы как-то справиться с психологическим состоянием американцев, Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило о готовности заключить контракт с коммуникационными фирмами на сумму более 250 млн долл., предназначенных "на борьбу с отчаянием и внушение надежды" в обществе из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на внутренний документ ведомства. Согласно этому документу, бóльшую часть денег власти планируют потратить до января следующего года.

Politico пишет, что кроме вселения надежды и борьбы с отчаянием цель контракта – рассказать о наилучшем опыте ведения бизнеса в новых условиях и вселить уверенность в граждан, чтобы они вернулись к работе и смогли перезапустить экономику.

Компании необходимо также информировать граждан о вакцинах и лекарствах и рассказывать об отмене жестких мер, введенных в связи с распространением COVID-19. Карантин смягчается, ограничительные меры сокращаются, но страх заразиться может сохраняться и после отмены карантина. Чем дольше самоизоляция, тем вероятней развитие посттравматических стрессовых расстройств.

Минздрав США уточняет, что администрация сможет добиться национального восстановления страны и внушить надежду, если поборет отчаяние у граждан. Для этого планируют использовать все возможности СМИ, соцсетей, индустрии развлечений, ассоциаций общественного здравоохранения и спорта.

Похоже, однако, что в отчаяние пришли не только граждане, но и деятели здравоохранения. Глава Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) Стивен Хан заявил, что ведомство готово зарегистрировать вакцины от коронавирусной инфекции до завершения III фазы клинических испытаний при условии, что промежуточные результаты клинических испытаний покажут больше преимуществ, чем рисков, при использовании. При этом он отметил, что такое решение не будет зависеть от давления со стороны политиков. "Это будет решение науки, медицины и данных", – уточнил Хан.

В России специалисты фиксируют общий рост за пять месяцев тревожности и неврозов, а пик обращений ожидают в сентябре, когда на страх, связанный с коронавирусом, наложится осенняя депрессия. Академик Геннадий Онищенко, долгие годы успешно руководивший санитарной службой РФ, ныне депутат Госдумы, считает, что Минздраву РФ и Роспотребнадзору не следовало слепо выполнять все требования ВОЗ, а использовать опыт собственной школы эпидемиологии.

Сравнивая методы борьбы с распространением коронавируса в России и Швеции, где власти отказались от жестких ограничительных мер, Онищенко признал, что в РФ "избыточность мер очевидна". В итоге из-за введенных Роспотребнадзором жестких ограничительных мер выросла общая смертность, так как из-за карантина были отложены многие плановые операции. "Сегодня нам аукается изоляция, которая была. Регистрируется достаточно высокое количество психозов: вместо того чтобы рассказывать, как это все предупреждать, показывают устрашающие репортажи", – считает Онищенко.

Источник - ng.ru