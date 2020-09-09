В Оше завершается строительство новой инфекционной больницы

Медучреждение будет рассчитано на 100 койко-мест

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 сентября, в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом строительства новой инфекционной больницы в Оше.

Директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Урматбек Кокочаров проинформировал, что новая больница будет рассчитана на 100 койко-мест.

Согласно проекту, больница состоит из 3 отделений: реанимационного отделения на 28 коек и двух отделений для диагностики и лечения инфекционных больных для взрослых.

На сегодняшний день полностью снесено старое здание больницы и завершен ряд работ, объект из быстровозводимых конструкций планируется сдать в эксплуатацию в октябре текущего года.

Президент отметил необходимость скорейшего завершения работ до наступления холодов, в то же время обратил внимание на контроль качества.

Глава государства подчеркнул, что больница окажет большое подспорье в борьбе с возможной второй волной коронавирусной инфекции, а также других инфекционных заболеваний, которые ожидаются в осенне-зимний период.

Он осмотрел территорию больницы и побеседовал с медицинским персоналом, отметив их бесценный вклад в сохранение здоровья населения страны.

Жээнбеков подчеркнул важность внедрения цифровизации во все сферы жизни общества, в том числе систему здравоохранения. Как отметил глава государства, система «Электронное здравоохранение» коренным образом решит множество проблем — уменьшит коррупцию, улучшит качество обслуживания пациентов, снизит бюрократию.

Как известно, строительство новых инфекционных больниц ведется по одной в городах Бишкек, Ош и Нарынской области, работы были начаты в конце июля текущего года.

Отдел информационной политики

аппарата президента

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