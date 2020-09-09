Волонтерам, спасавшим людей во время ЧП, приходится платить штрафы за ПДД, которые им обещали списать

«На эти деньги мы могли бы спасать жизни при повторной волне, но отдадим их государству»

Волонтеры, помогавшие бишкекским медикам госпитализировать больных коронавирусом в период ЧП, будут вынуждены оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения, хотя ранее им обещали их списать. Об этом Vesti.kg рассказала руководитель добровольного отряда спасателей Лера Сыдыгалиева.

- Около месяца назад нам сообщили, что волонтеры могут обратиться в ГУОБДД, и там спишут штрафы за нарушение ПДД в тех случаях, когда мы доставляли пациентов в медучреждения, - пояснила она. - Мы собрали необходимый пакет документов, пришли туда, но с нас потребовали некую справку от Минздрава о том, что мы на самом деле занимались такой деятельностью. А в Минздраве сообщили, что понятия не имеют, о какой справке идет речь.

Волонтер отметила, что на решение этой проблемы дали всего два дня.

- Срок заканчивается сегодня вечером, но уже вчера нам пришлось оплатить один штраф, так как по нему уже бы начала капать пеня, -посетовала Сыдыгалиева. - Мы оплатили штраф на сумму более 7 тысяч сомов, а некоторым нашим волонтерам нужно заплатить более 100 тыс. сомов. А ответ со стороны государства по смыслу был таким: «А кто вас просил помогать?». Но ясно ведь, что мы возили крайне тяжелых пациентов в больницы, потому что к ним просто не успевала приезжать скорая помощь. И не во всех машинах «Скорой» был кислород. Когда коронавирусом заболела руководитель отделения больницы на Фучика, мы ее везли в ее же отделение, у нее сатурация была 24. Понимаете, даже врачей не могли госпитализировать на машине скорой помощи!

Садыгалиева добавила, что некоторым волонтерам приходится продавать свои машины, так как у них нет средств выплатить штрафы.

- Мы также пострадали от пандемии, и наши семьи тоже хотят есть, - возмущена она. - Сейчас мы оплатили один штраф из тех средств, что были накоплены для второй волны пандемии. На эти деньги можно спасти человеческие жизни, но придется отдать их за штрафы. А со стороны государства все вроде хорошо, нам предложили списать их, но условия поставили такие, что выполнить их невозможно. Впрочем, все как всегда. Хотя в центре мониторинга за камерами «Безопасного города» очень просто вычислить, куда и в какое время ездили машины волонтеров. Практически все маршруты вели в медучреждения.

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