Сможет ли Сыймык Жапыкеев проверить свое психическое здоровье, доказать, что не болен?

Мы говорим, что в политику, в государственные ветви власти пришла молодежь.

К сожалению, за всей активной молодежью прослеживается двуличность и политическая проституция.

Например, кандидат в депутаты от политической партии «Чон Казат» Сыймык Жапыкеев только недавно критиковал Адахана Мадумарова, называл его предателем, вел себя эмоционально. А сегодня выступил в поддержку Мадумарова. Жапыкеев наглядно показал, что в нем отсутствуют принципы, политическая позиция, ценности. Разве пойдет народ за такой непостоянной молодежью? Если завтра такие придут во власть, войдут во вкус, то могут опозорить Кыргызстан на весь мир, поставить под сомнение государственность…

Осмелится ли Сыймык Жапыкеев открыто проверить свое психическое здоровье, доказать народу, что он здоров? Почему бы ему не выступить с таким заявлением, если он смелый? Ведь его слова и поведение вызывают сомнение. Разве может так бредить человек в здравом уме?..

Источник: Aryba.kg, gezitter. org