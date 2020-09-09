Выборы-2020. Суд отказал в удовлетворении ходатайства Турсунбая Бакир уулу

В административном суде Бишкека продолжается рассмотрение жалобы партии «Бутун Кыргызстан» на решение ЦИК.

Председательствует судья Анара Эгембердиева.

Экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу заявил ходатайство о привлечении его в качестве третьей стороны. На вопрос судьи, влияет ли на его судьбу результат дела, Турсунбай Бакир уулу не ответил.

Председатель партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров заявил, что Турсунбай Бакир уулу затягивает дело и решение по нему никак его не касается.

Адвокаты партии заявили, что присутствие экс-депутата им не требуется. Юристы ЦИК придерживались обратного мнения. Местный суд вынес решение об отказе в ходатайстве Турсунбая Бакир уулу, после чего судья попросила его покинуть зал суда.

Отметим, Центризбирком отказал партии «Бутун Кыргызстан» в регистрации списка кандидатов на парламентские выборы. В качестве основания были приведены нарушение правил при проведении партийного съезда и расхождение списка, утверждённого на съезде, со списком, который был сдан в ЦИК.

«Бутун Кыргызстан» в свою очередь обратилась в суд с жалобой на решение комиссии. Первое заседание суда прошло 7 сентября, на нём было сказано, что на следующее заседание в качестве свидетелей будут приглашены отдельные члены Центризбиркома и из комиссии будут затребован ряд документов.

Источник: Кyrgyztoday, gezitter. org