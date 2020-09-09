Выборы-2020. Юрист ЦИК не выявил нарушений на съезде партии «Бутун Кыргызстан»

В административном суде Бишкека продолжается рассмотрение жалобы партии «Бутун Кыргызстан» на решение ЦИК об отказе политорганизации в регистрации.
Показания дает свидетель — член избирательной комиссии Алмаз Асаналиев. Он не смог ответить на вопросы юристов партии. Но признал, что после того, как список поступил в ЦИК, он изменен не был. Однако, добавил свидетель, судя по видео со съезда, где был зачитан топ-20 избирательного перечня, в Центризбирком были представлены фамилии других кандидатов.
Юристы партии пояснили, что это был список приглашенных на съезд, а не кандидатов. Тайным голосованием утвержден список претендентов, который и был передан в ЦИК.
Представитель правового отдела ЦИК Тагай Абдысатаров в суде заявил, что он присутствовал на съезде «Бутун Кыргызстана» в качестве наблюдателя: нарушений не выявлено.
Напомним, что большинство членов Центризбиркома проголосовали против регистрации «Бутун Кыргызстана».
Экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу потребовал от ЦИК отказать партии «Бутун Кыргызстан» в регистрации на основании того, что лидер политобъединения Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него бывшего нардепа.
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