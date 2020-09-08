В деле Курсана Асанова новый адвокат. Процесс отложен

Как сообщает пресс-служба райсуда, в связи с вступлением нового адвоката в дело, судебное заседание отложено на 18 сентября.
В Первомайском районном суде столицы 8 сентября должен был состояться процесс по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова, его водителя Дамирбека Пайзилда уулу и журналиста Турсунбека Бейшенбекова.
Как сообщает пресс-служба райсуда, в связи с вступлением нового адвоката в дело, судебное заседание отложено на 18 сентября.
В августе прошлого года Курсана Асанова отправили в отставку “За предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия”. После было возбуждено несколько уголовных дел, процесс по которым проходит в Первомайском райсуде столицы.
Источник: reporter.kg
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