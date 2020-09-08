Интернет распространяется

Председатель упомянутого комитета Алтынбек Исмаилов рассказал о трудностях, с которыми сталкивается государство при подключении оставшихся школ.

В данное время осуществляется политика обеспечения интернетом всех школ по стране и этот вопрос находится под личным контролем президента С. Жээнбекова. Государственный комитет по информационным технологиям и связи КР сообщает, что в данное время подключены к интернету 2 тысячи 106 школ. По всей стране насчитывается 2 тысячи 137 школ.

Председатель упомянутого комитета Алтынбек Исмаилов рассказал о трудностях, с которыми сталкивается государство при подключении оставшихся школ.

«На сегодняшний день школьники и студенты учатся дистанционно. 28 августа мы провели совместную встречу с Министерство образования и наук, операторами мобильной связи, поднимали вопрос относительно готовности школ к ведению занятий в онлайн-режиме. Проделали работу по предотвращению возможных технических проблем, выяснили причину, по которой могут быть сбои в связи. Стало известно, что возникнут трудности при подключении к интернету 31 школы по республике, к 11 из них протянули сеть», — сказал он.

Источник: газета «Майдан.kg» №30 от 08.09.2020 / стр. 1