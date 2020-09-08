(Видео) Мэрия Бишкека сняла музыкальный клип в память о жертвах пандемии 

Муниципалитет благодарит всех, кто помогал бороться с коронавирусом
Мэрия Бишкека сняла клип на песню-реквием «Антивирус», написанную в память о жертвах пандемии.
«Сейчас, когда эпидемиологическая ситуация немного стабилизировалась, мы выражаем искреннюю признательность каждому кыргызстанцу! - отметили в муниципалитете. - Каждому горожанину, волонтеру, предпринимателю и организации, каждому сотруднику государственных органов и органов МСУ, милиционерам, спасателям, ну, и конечно же, наше особенное сердечное спасибо всем медикам, которые несмотря ни на что, бились за жизни людей».
В мэрии столицы поведали, что управление культуры муниципалитета вместе с известным поэтом Кыялбеком Урманбетовым и отечественным композитором Бакытом Алишеровым создали музыкальную композицию «Антивирус». Песню-реквием исполнили студенты-солисты Кыргызской и Московской консерватории и Кыргызско-Турецкого университета «Манас»: Миран Жанарбаев, Руслан Асанкан уулу, Урмат Токомбаев, Диана Салиева, Александр Волкодав, Алёна Юрьева и Тамгагуль Айбек кызы.
«Дорогие горожане! Пожалуйста, берегите себя и своих близких! Расслабляться еще рано, вирус еще в Бишкеке. Антисептики, маски, дисциплина и ответственность помогут нам», - заключили в мэрии.
Источник: vesti.kg
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