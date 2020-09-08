ООН предостерегает, призывает проявить осторожность

Представительство ООН в Кыргызстане призывает политические партии не допустить распространения COVID-19 во время выборов.

«Начался период агитационных кампаний в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 4 октября 2020 года. В этот важный период политические партии налаживают связи с избирателями, чтобы те могли принять осведомленные решения. Несмотря на то что распространение коронавируса, согласно данным официальной статистики, сократилось с момента достижения своего пика в июле 2020 года, мы хотим отметить, что заболевание COVID-19 никуда не исчезло.

Пандемия COVID-19 по-прежнему остается серьезнейшей глобальной проблемой, каждый день оказывая отрицательное воздействие на тысячи людей по всему миру. Поэтому мы призываем политические партии, участвующие в парламентских выборах, продолжать соблюдать все необходимые санитарные и противоэпидемические меры, в том числе социальное дистанцирование, ношение масок, мытье или санитарную обработку рук, как рекомендовано правительством и ВОЗ, во время организации встреч с населением. Обеспечить в надлежащей мере устранение всех рисков возможного распространения COVID-19 на своих общественных встречах и собраниях, чтобы не допустить проблем со здоровьем и смертей среди населения по причине COVID-19 – это обязанность политических партий. Мы также призываем Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов (ЦИК) настоять на том, чтобы политические партии в должной мере принимали во внимание потенциальные риски заражения COVID-19 во время проведения предвыборных кампаний.

Если мы все будем соблюдать физическую дистанцию, регулярно мыть руки, носить маски и повышать свою осведомленность, то совместными усилиями мы сможем остановить передачу инфекции, особенно в условиях подготовки стран к холодным месяцам с сезоном гриппа», — говорится в сообщении.

Источник: газета «Майдан.kg» №30 от 08.09.2020 / стр. 7