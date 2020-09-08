(Фото) “Не смогла обучать онлайн”. В Баткене учительница решила проводить уроки у себя дома

Сообщается, что данные меры приняла их учительница, которая не смогла проводить уроки в режиме онлайн.

В соцсетях распространяются фотографии, где в Баткенской области дети учатся в частном доме.

Сообщается, что данные меры приняла их учительница, которая не смогла проводить уроки в режиме онлайн. Она устроила классный кабинет у себя дома.