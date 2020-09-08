Никто не взял к себе «элиту»

Необязательно быть депутатом, чтобы служить народу.

До этого наша газета писала о том, что небезызвестного «элиту» Кожобека Рыспаева не берет к себе ни одна партия и он стучится во все двери. Позже появились разговоры о том, что одна партия утвердила его как ответственного по Жайылскому району. Но ведь с тех пор прошло много времени. В итоге выяснилось, что никто на самом деле не взял к себе Кожоке. На своей страничке в социальных сетях он пишет, что не пойдет на выборы, будет отдыхать, женит младшего сына и займется творчеством. Он дал напутствие будущим депутатам: «Необязательно быть депутатом, чтобы служить народу. Тем не менее успехов тем, кто готовится к выборам. Будьте депутатами, а не жепжутатами [откусит и проглотит]». Но ведь он сам на протяжении десяти лет депутатства ничего толкового не сделал, разбогател за счет народа вместо того, чтобы служить народу. В общем, народ сейчас хоть и временно, но избавляется от разорителей, вроде Кожоке, Жапарова и Иманалиева.

Источник: газета «Багыт.kg» №19 от 03.09.2020 / стр. 3