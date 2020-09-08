Доколе будете объектом насмешек и издевок?

Правда ли то, что вы, будучи спикером, не пользуетесь уважением, вас высмеивают и над вами издеваются?

Неудобные вопросы спикеру Жогорку Кенеша Дастану Джумабекову.

— Дастан Артисбекович, как вы понимаете выражение: «Растерял авторитет»? Правда ли то, что вы, будучи спикером, не пользуетесь уважением, вас высмеивают и над вами издеваются? Доколе будете позориться? Вот, сейчас вновь идете на выборы от партии «Кыргызстан». На этот раз вам нужно как минимум научиться писать без ошибок 10 предложений, выступать, не запинаясь, показать свою грамотность. Или вы и на это не способны, ничего не изменится? У нас есть к вам просьба, чтобы не позорить себя и государство, вам следовало бы открыть какую-нибудь книгу, повысить свой уровень… Надеемся, что в вас осталось немного совести…

Источник: газета «Фабула пресс» №48 от 04.09.2020 / стр. 3