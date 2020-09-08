Стоимость «золотого мандата» достигла 1 млн долларов

Ни для кого не секрет, что стоимость депутатского мандата повышается семимильными шагами.

Например, на выборах 2010 года «золотые мандаты» в партиях стоили 300-350 тысяч долларов. В 2015 году стоимость таких мандатов превысили 500 тысяч долларов. Передавший лидеру партии кандидат располагается в списке в первой десятке. Кроме того, можно договориться с некоторыми лидерами о том, чтобы не брать ответственность за какой-либо округ, не ломать голову над агитацией. Достаточно доказательств. Вполне возможно, что хорошо знающие об этом или заплатившие «лимоны» выскажутся по этому поводу. Потому что в таких вопросах возникли споры. Все интересное впереди…

Источник: газета «Багыт.kg» №19 от 03.09.2020 / стр. 1