Шокируют надежные кадры министра Кашкара Джунушалиева

Здесь возникает вопрос: подручный замминистра Памира Асанова был доставлен в следственное управление МВД и был отпущен, когда он отдал деньги?

В данное время Военная прокуратура КР возбудила уголовное дело по тяжким статьям в отношении высшего руководства МВД и двух оперативников ГКНБ, начато досудебное производство. Как это понимать? Возникают серьезные вопросы.

В конце августа сотрудники Жайылского РОВД задержали на трассе Бишкек — Ош угнанные в России дорогостоящие авто, которые направлялись в Таджикистан. Дело передали в следственное управление МВД. Интересно то, что в итоге не провели следствие, через некоторое время арестованные машины были возвращены «хозяевам». А через сутки, 28 августа эти машины были остановлены сотрудниками Кадамджайского РОВД, факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков, дело передали в Военную прокуратуру. Как оказалось, здесь-то и началось все интересное, сотрудники и начальство следственного управления МВД, в сговоре с оперативниками и заместителем начальника Жайылского РОВД не проверили угнанные машины, отпустили, получив большую сумму денег. Правда ли это?

Здесь возникает вопрос: подручный замминистра Памира Асанова был доставлен в следственное управление МВД и был отпущен, когда он отдал деньги? Сегодня дают показания следователи следственного управления МВД? Если их возьмут под стражу, то след приведет к замминистра Памиру Асанову? А что будет с оперативником АКС по Баткенской области и оперативником АКС по Ошской области? Они получали деньги за сопровождение? Эти обстоятельства будут раскрыты в следующем номере…

Источник: газета «Азия news» №25 от 03.09.2020 / стр. 1