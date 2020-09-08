Эмиль Уметалиев, основатель компании Kyrgyz Concept: «На выборы идут: вставшие на сторону власти старые лица, а также новые лица и неизвестные»

Стремящиеся сблизиться с властью, политические деятели, вызывавшие недовольство народа, их сторонники и причастные к народной проблеме — к коррупции кандидаты собрались в 2-3 партиях.

— Десятки партий присоединились к гонке, за что их можно похвалить?

— Пока рано что-то говорить по этому поводу. По закону они будут представлять свои программы с 4 сентября. Так стартует агитация. В зависимости от представленных ими программ и агитационной деятельности можно будет тщательнее обсудить этот вопрос.

— Возможно будут похожие или списанные программы. Простой народ не успеет рассмотреть многочисленные программы, да и не верит им…

— По сравнению с тем, что было раньше, сейчас появился хоть какой-то порядок. Стремящиеся сблизиться с властью, политические деятели, вызывавшие недовольство народа, их сторонники и причастные к народной проблеме — к коррупции кандидаты собрались в 2-3 партиях. Кроме того, 3-4 партии собирают группы людей с новыми взглядами, которые предлагают новые идеи благодаря актуальному образованию, обращаются к народу с новыми инициативами. Таким образом, мы наблюдаем за историческим моментом в развитии страны. Партии можно разделить на три группы: известные, но работающие по-старому. Вторые – новые лица, которым характерны новые взгляды и передовое образование. Третьи – группа неизвестных партий. Таковы мои наблюдения со стороны. Пока рано озвучивать названия таких партий...

Источник: газета «Азия news» №25 от 03.09.2020 / стр. 7