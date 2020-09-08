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Вдова Азимжана Аскарова не может вернуть дом, где проживала с покойным мужем

Вдова правозащитника Азимжана Аскарова, скончавшегося от пневмонии 25 июля, не может вернуть свой дом.

Об этом 24.kg сообщил юрист Валерьян Вахитов.

По его словам, арест снят, семье пострадавшего выплачен ущерб в сумме 175 тысяч сомов, однако сотрудники управления ГРС в Базар-Коргонском районе под разными предлогами тянут с процедурой оформления и передачей Хадиче Аскаровой документов, чтобы въехать. Женщина вынуждена скитаться по друзьям и родственникам.

Азимжан Аскаров скончался в больнице ИК № 47 25 июля 2020 года. Согласно заключению медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой дыхательной недостаточности.

Источник: 24.kg 

           

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