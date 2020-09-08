Административный суд Бишкека отказал политической партии «Актив»

В соответствии с пунктом 1 и 2 части 7 статьи 61 конституционного Закона
Административный суд города Бишкек 7 сентября отказал политической партии «Актив» в удовлетворении заявления о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 3 сентября.
Как сообщает пресс-служба ЦИК, решение вступает в законную силу с момента его вынесения, но может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном суде в течение трех календарных дней.
Напомним, ЦИК КР 3 сентября отказал в регистрации списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, выдвинутого политической партией «Актив» в связи с тем, что в ходе проверки представленных для регистрации документов политорганизации были выявлены некоторые нарушения.
«В соответствии с пунктом 1 и 2 части 7 статьи 61 конституционного Закона, непредставление необходимых в соответствии с конституционным законом документов для регистрации списка кандидатов, а также несоблюдение порядка выдвижения, предусмотренного конституционным законом, являются основаниями отказа в регистрации», — подчеркнули в ЦИК.
Источник: Элгезит
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