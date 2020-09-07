8 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением.
Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
Бишкек
9.00-19.00 — улицы Московская, 15, Суюнбаева, 12.
Ошская область
9.00-18.00 — сельские управы Колдук, Салам-Алик, Заргер, Жалпак-Таш, Гульча, Булалы, Будалык, А.Анарова, С.Юсупова, села Кой-Басар, Кайрагач, Бел-Орук, Башбулак, Каратай, Мады, Чагыр, Лянгар, Лаглан, Кызыл-Шарк, Жаны- Будалык, города Кара-Суу (улицы Токтогула, Наримана, Энгельса, Савай), Ош (села Учар, Кенеш, Тээке, Жапалак, Орке, Чурулдай, Татар, Соколок, микрорайон «Ак-Тилек», СМУТТ).
Источник: 24.kg
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