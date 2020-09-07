На Аиду Исмаилову надо возбудить уголовное дело

С каким лицом эта айым собирается участвовать в парламентских выборах?

Обязательно должна быть рассмотрена ответственность вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой, которая сбежала с поджатым хвостом во время обострения ситуации, когда не утихала шумиха пандемии. С каким лицом эта айым собирается участвовать в парламентских выборах? В чем была цель ее прихода на ответственную должность? Какую другую работу сделала эта айым, кроме укладывания себе прически, велев открыть парикмахерские, когда во время пандемии народ лежал в карантине? Будь она неладна, руководя сферой здравоохранения, самое основное, социальной сферой, не сумела спасти от смерти 1 500 человек, а теперь снова с какой-то партией придет депутатом? Страна не ступит на путь развития, пока не исчезнут такие безграмотные в работе.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №15 от 04.09.2020/стр.2